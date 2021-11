Buscan implementar espacios de lactancia en lugares laborales y sitios públicos

La iniciativa, presentada por la diputada Rita Núñez, está siendo analizada por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Representantes.

Se busca que sea “una herramienta de igualdad, un espacio para esa mamá trabajadora que vuelve a la vida laboral y necesita contar con un lugar para continuar con la lactancia de manera segura”, expresó la legisladora.

Núñez explicó que el “lactario”, debe cumplir ciertos requisitos, tales como tener heladera, sillón y mesa. “Cuando estos espacios no están, la mamá tiene las molestias propias del cuerpo y debe sacarse la leche en el baño, que no cumple las normas de higiene, por lo que la leche se termina desperdiciando si no hay donde guardarla; y la consecuencia es que se termina interrumpiendo la lactancia antes de tiempo”, expresó.

En cambio, “los lactarios laborales tienen que ver con esta herramienta de igualdad, de concientización de todo el entorno laboral, para que la mujer pueda extraerse leche y conservarla de manera segura para luego retirarla al finalizar la jornada laboral y volver a su casa”, manifestó.

De esta manera se lograría “fortalecer el vínculo, porque la mamá puede continuar con la lactancia, se le da tranquilidad emocional y se le da un acompañamiento desde el entorno laboral”, agregó.

La propuesta se orienta a “que la mamá disponga de este espacio” y que se tome conciencia en el ámbito laboral sobre la importancia de la lactancia materna. En ese sentido, informó que “la lactancia exclusiva hasta los 6 meses fortalece el sistema inmunológico”, entre otros beneficios.

Fuente: Prensa Cámara de Representantes de Misiones.