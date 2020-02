Boca recibe a Atlético Tucumán

Boca irá en busca de una victoria que le permita acceder al menos transitoriamente el primer puesto de la Superliga, cuando recibe a Atlético Tucumán, en un partido válido por la fecha 19 del torneo que tiene como líder a River, que recién jugará el domingo.

El encuentro se jugará este sábado a partir de las 21.45 en “La Bombonera”, será arbitrado por Mauro Vigliano y televisado por la señal de cable Fox Sports Premium.

Boca tiene 33 puntos, tres por debajo de River (36), que visitará el domingo a Unión en Santa Fe, y se medirá ante los tucumanos con la consigna de quedarse con una victoria que le permitirá alcanzar a su clásico rival en la cima, en un cruce clave ya que la Superliga entró en la recta final y quedan apenas cinco partidos para el final.

Su rival, Atlético Tucumán, uno de los pocos que lo domina en el historial, asumirá el partido con el cansancio físico lógico después de un gran desgaste que realizó el miércoles último cuando perdió con The Strongest por 2-0 en los 3.600 metros de altura del estadio Hernando Siles, de La Paz, en un cruce de la segunda fase de la Copa Libertadores de América.

El “Decano” deberá remontar el próximo miércoles 12 de febrero, en su estadio José Fierro, el resultado para avanzar a la tercera fase, instancia en la que se encontrará casi con seguridad con Independiente de Medellín, de Colombia, que goleó al Deportivo Táchira, de Venezuela, por 4 a 0 en el partido de ida.

Por esa razón, el DT de Atlético, Ricardo Zielinski, preservará a los jugadores que están mermados físicamente y no expondrá todo su potencia en La Boca.

“El esfuerzo de jugar en la altura resintió físicamente a los jugadores”, señaló Zielinski, y de esa forma adelantó sus intenciones de no exigir a los titulares.

De manera que se podrá ver en acción al veterano arquero Cristian Luchetti, quien no atajó en La Paz (lo hizo Alejandro Sánchez) a los ex Boca Luciano Monzón y Federico Bravo, al ex Banfield e Independiente Gustavo Toledo y a Matías “Chavo” Alustiza, quien regresó al fútbol argentino después de casi una década en el exterior.

El equipo de Miguel Angel Russo, en tanto, dio buenas señales de lo que se pretende en el nuevo proceso que se inició hace poco más de un mes, cuando ganó el fin de semana en Córdoba ante Talleres por 2-1, con momentos de buen fútbol y una actitud ofensiva que lo caracterizó durante toda su historia, pero que había dejado de lado en el ciclo anterior, con un entrenador demasiado conservador como Gustavo Alfaro.

El “Xeneize” presentará una única variante en relación a los 11 que ganaron en “La Docta”, será el regreso del zaguero Carlos Izquierdoz, quien cumplió una fecha de suspensión tras haber sido expulsado hace dos fechas ante Independiente, y ocupará el lugar del paraguayo Junior Alonso.

Boca intentará aprovechar el buen momento de forma del colombiano Sebastián Villa, un delantero con una velocidad inusual, del capitán Carlos Tevez, quien se reencontró con el gol en Córdoba, y de lo que aportan Eduardo “Toto” Salvio en el ataque y Guillermo “Pol” Fernández en la doble función de recuperar la pelota y generar juego.

Russo le dará otra oportunidad al delantero Franco Soldano, quien intentará aprovechar la titularidad para ganarse un puesto que disputa con el lesionado Mauro Zárate y con Ramón “Wanchope” Abila.

En el arco estará nuevamente Marcos Díaz, quien se ganó la confianza con muy buenas actuaciones, mientras espera la recuperación completa del titular indiscutido Esteban Andrada, con un esguince en la rodilla derecha que si bien ya superó, no le permitió entrenarse con rigor durante la última semana.

Boca encuentra siempre un rival difícil en Atlético Tucumán, de hecho le ganó 5 veces y perdió 7, mientras que empataron en 3 ocasiones.

Fuente: Télam.