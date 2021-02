Bautista buscará avanzar

Bautista Bustos llegó 16° en su primera serie dentro del Turismo Pista que corre su primera fecha en San Nicolás, Buenos Aires.

El piloto de Apóstoles largó 13° en la segunda serie pero la fricción de la prueba hizo que perdiera algunas posiciones, luego pudo recuperarse pero promediando la vuelta 4 ingresó el auto de seguridad y no hubo relanzamiento ya que no se pudo concluir con el rescate de Fassero, finalizando la prueba sin darle más oportunidades para avanzar.

Gabriel Melian ganó la primera serie escoltado por Andres Calderon y Javier Segovia. La segunda se la adjudicó Matias Cravero, segundo Santiago Tambucci y tercero Franco Fauret.

En los entrenamientos que dieron inicio a la jornada, Bautista no pudo completar una vuelta rápida ya que al pisar aceite en un sector del circuito se fue afuera y no logró cerrar el tiempo, por precaución decidió entrar y revisar el auto, luego ya no salió más.

A la hora de clasificar, el apostoleño se ubicó 26° con 1m44s646 a 1s557 del mejor, Gabriel Melian que empleó 1m43s089 para completar la vuelta. Algunos errores lo dejaron lejos de la punta pero Bautista dio pelea en la serie.

La final se podrá ver por Canal 13 o TyC Sports desde las 11.10 horas y será a 16 vueltas o 30 minutos.

Fuente: Prensa Bustos Team.