Avanzan las obras cloacales en Apóstoles

La construcción del sistema de desagües cloacales en Apóstoles se puso en marcha y el gobernador Oscar Herrera Ahuad, junto a la intendenta local María Eugenia Safrán supervisaron el avance de esta obra que mejorará la calidad de vida, de ambiente y de posibilidades de desarrollo sostenible de la ciudad.

El mandatario sostuvo que “esta obra si uno no la recorre, y no la muestra en el momento en que se hace después como que pasa al olvido. Todo lo que está debajo de la tierra tiene una importancia fenomenal en el área sanitaria, no solo en Apóstoles sino en Misiones, en Argentina y en el mundo. Es poco valorado en el impacto visual pero muy valorado en el aspecto sanitario”.

El mandatario visitó el obrador donde está todo listo para la concreción del “Plan Director de Desagües Cloacales de la Municipalidad de Apóstoles”. El mismo será ejecutado a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco del proyecto “Programa de Desarrollo de las Provincias del Norte Grande: Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento”.

Tal obra dará respuesta a la demanda de ampliación de la red cloacal de la ciudad, mejorando notablemente la calidad de vida, de ambiente y de posibilidades de desarrollo sostenible. Se trata de una inversión en infraestructura fundamental para asegurar la sustentabilidad del crecimiento de la localidad.

En principio, las zonas afectadas a la actividad son la cuenca 4 y 7 integrados por gran porcentaje de la zona centro de la ciudad, desde la avenida Sarmiento hacia el sur, parte del barrio Las Ruinas, Francheski, en su totalidad el Barrio Chaquito. Con estas dos cuencas se empieza a trabajar en esta etapa dónde va a permitir ir organizándose para iniciar y seguir en otras cuencas.

Fuente: Subsecretaría de Comunicación Gobierno de Misiones.