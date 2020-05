Auditoría de la deuda externa: Closs pidió investigar supuestas “garantías” a inversores extranjeros

Fue durante la reunión “online” de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación.

Allí, el senador nacional por Misiones, Maurice Closs, expresó su acompañamiento a la iniciativa impulsada por su par Oscar Parrilli pero instó a “tener una especial orientación a ver las decisiones de Estado que se pudieron haber tomado (durante el Gobierno anterior), el acierto o no de las mismas, que evidentemente no han sido un acierto porque hemos terminado sobre endeudados y en default, primero en el sector privado, cuando nos dejaron de prestar en abril 2018, y luego con el reperfilamiento por no poder pagar las bonos en pesos”.

Para Maurice Closs, estas decisiones mostraron “una tendencia a dar garantías excepcionales a los inversores de afuera”, explicando que si bien los dólares pueden salir de Argentina “en muchos casos fue para importar bienes o como con Yacyretá, para pagar energía a Paraguay, hay un paquete de entre 12 y 15 mil millones de dólares que ingresó a Argentina con un tipo de cambio cercano a 20 pesos en aquel momento y se quedó un tiempo largo, ganando un 40 por ciento de tasa de interés en pesos. Pero a esos fondos, cuando se quisieron ir a finales de abril de 2018, el Estado no solo no les hizo pagar ninguna prima de riesgo, sino que muy por el contrario, el Estado le garantizó los dólares a un tipo de cambio cercano a 20 y por consiguiente una renta del 40% en dólares”.

El misionero solicitó entonces que “esa parte del pedido de informes donde se muestra la impericia del Gobierno, y mala fe en algunos de los casos, quisiera que se profundice, porque a partir de ese garantía -casi un seguro de cambio- que dicen se les habría dado desde el primer nivel del gobierno anterior podría ser el ejemplo de mala praxis y causa que nos llevó a la situación actual”.