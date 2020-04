“Asociar intervención estatal en la economía con autoritarismo es una desfachatez”

El designado embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, se pronunció sobre el documento de la Fundación Internacional para la Libertad y dijo que “asociar intervención estatal en la economía con autoritarismo es, como mínimo, una desfachatez intelectual”.

El documento de la Fundación, presidida por el escritor Mario Vargas Llosa, se conoció el jueves pasado y advirtió sobre el aumento del autoritarismo en la pandemia y manifestó que “La crisis no debe enfrentarse sacrificando derechos”.

Alfonsín, en un comunicado, afirmó que “el Estado de Bienestar de posguerra es la prueba histórica de la falsedad de esa asociación”.

“Asociar intervención estatal en la economía con autoritarismo es, como mínimo, una desfachatez intelectual; y no tienen nada de republicano apelar a la desfachatez en el debate público”, expresó el dirigente.

El dirigente radical también respaldó la decisión adoptada por el Gobierno nacional, que se retiró de la negociación que mantiene el bloque del Mercosur con el propósito de lograr acuerdos de libre comercio con Corea del Sur, Canadá, India, Singapur y el Líbano, al interpretar que esas tratativas perjudicaban a las industrias locales .

“Los acuerdos de libre comercio no son ni buenos ni malos en sí mismos. Son buenos o malos según sus contenidos. Obviamente me parece correcto no aceptar condiciones que nos perjudiquen”, expresó en ese sentido y citó una frase del dramaturgo y poeta Bertolt Brecht al afirmar: “¡Qué tiempos son estos que hay que explicar y defender lo obvio!”, remarcó el ex diputado nacional.

De esta forma, Alfonsín marcó diferencias con la Mesa Nacional de la coalición opositora de Juntos por el Cambio, que criticó la decisión del Gobierno de apartarse de esas negociaciones.

