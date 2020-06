Argentina: Los vuelos de cabotaje volverían en julio

El Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, adelantó que los vuelos de cabotaje retornarían a mediados del mes próximo. “Con Aerolíneas Argentinas y con la ANAC, que es el organismo de regulación, avanzamos con un protocolo y la semana que viene (en referencia a esta) nos vamos a reunir con el Ministerio de Salud a los efectos de verificar si ese protocolo es correcto porque entendemos que hay muchos destinos que seguramente se van a empezar a abrir a mediados de julio, fines de julio como máximo”, aseguró en declaraciones a AM 750 formuladas el fin de semana.

Pese al anticipo, el funcionario se mostró cauteloso y dejó en claro que dependerá de cómo evolucione la pandemia. “Tendrá que ver también con la realidad de cada una de las provincias receptoras. Pretendemos es llegar a un esquema de 32 vuelos semanales. Parece mucho pero es muy poco respecto de lo que se vuela habitualmente”, agregó. Los vuelos de cabotaje podrían reiniciarse con una ocupación del 70 por ciento. Mientras tanto, para los vuelos internacionales habría que esperar hasta septiembre.

Durante la semana pasada, se había deslizado la posibilidad, desde la ANAC, de que en el período de vacaciones de invierno se permitieran los vuelos internos entre destinos sin casos recientes de coronavirus. La última palabra la tendrá el ministerio de Salud. La apertura de los vuelos es un reclamo que ya se elevó desde aerolíneas “low cost” y agencias de turismo al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, en un sector completamente parado por la crisis del coronavirus.

Las vacaciones de invierno serán del 20 al 31 de julio en la Ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Por su parte, en Chubut, La Rioja, Mendoza y Neuquén, serán del 6 al 17 de julio. En las otras 15 provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, tendrán lugar entre el 13 y el 24 de julio.

El ministro Meoni valoró la importancia de Aerolíneas Argentinas en el contexto actual y señaló que “si hoy tenemos vuelos hacia el sur y podemos conectar provincias argentinas con Buenos Aires es porque hay una línea de bandera que vuela más allá de la cantidad de pasajes vendidos”. Además, dijo que varios de esos vuelos se realizan para el envío de medicamentos u otros elementos básicos.

El titular de la cartera de Transporte recalcó que el transporte no es el principal foco de contagio. “Donde han aparecido brotes de coronavirus en el interior de país no es a causa del transporte porque no hay transporte interjurisdiccional, vuelos de cabotaje o viajes de larga distancia, sino que tienen que ver con las personas que van a un determinado lugar y no cumplen con los requisitos de distanciamiento social”, aseguró, al tiempo que puntualizó la importancia de cumplir con el uso del tapaboca, el lavado de manos o evitar la circulación. “No se trata sólo de en qué medio viaja sino cómo se cuida en cada uno de los puntos en que esa persona se mueve”, añadió.

Fuente: Página 12