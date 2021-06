Ampliará su casa con el premio de Desafío Confort

Lo anunció Susana Pamela Durán (32), ama de casa de Leandro N. Alem, que se convirtió en la ganadora N° 54 de Desafío Confort.

“Sentí una emoción tremenda cuando me enteré. No sabía si llorar o reírme. Comenté a mi esposo y llamamos al Instituto al día siguiente, porque yo me había inscripto con otro número de celular. Ahí me explicaron cómo iba a ser el proceso”, manifestó la beneficiada, residente en el barrio Juan Pablo II de la Capital de la Alegría.

Contó que conoció el programa, mirándolo. “Me inscribí en 2018, después de haber visto a un par de ganadoras de años anteriores. Me interesó porque siempre hay cosas que faltan en la casa. Pero nunca pensé que me iba a tocar, y acá estamos. Estoy feliz porque soy la ganadora”.

Durán se enteró de la noticia a través de una vecina cuyo esposo es vendedor móvil de quinielas. “Cuando me dijo, no podía creer. Conté lo sucedido a mi hermana y a mi amiga Angelina. Hoy, que visitan mi domicilio, estoy totalmente segura de que esto no es un sueño”, agregó esta madre de dos niñas.

Confió que, además de ser ama de casa, se dedica a trabajar en casas de familia. Pero considera que “ser ama de casa es hermoso y estar con los hijos es maravilloso, enseñarles los valores e impulsarlos a que estudien Escucharlos, apoyarlos, que sepan que estamos para ellos. Estoy orgullosa de mi familia”.

“Me parece muy bueno que el IPLyC ayude a las personas. No puedo creer que me esté regalando cosas y me esté dando una mano con el efectivo, con el que pienso construir. Mi sueño se hizo realidad con todos los premios, sobre todo con el termotanque. Me alegra que estén atentos a las amas de casa, a las familias que necesitan. Soy bendecida porque me pasaron muchas cosas, creo que Dios. Hay que ser positivo, hacer que las cosas buenas sucedan”, manifestó emocionada.

