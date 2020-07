Ama de casa recibió premio de Iplyc Confort

Lourdes Luisa Da Rosa, una ama de casa, de Posadas, recibió el pasado lunes el premio de Desafio Confort.

Madre de siete hijos y 13 nietos, se mostró emocionada tras la visita del equipo de Iplyc Social. “Soy feliz con mi familia y estoy muy contenta con el premio. La cocina me viene bien para preparar la comida para mis nietos”, expresó la mujer que llegó junto a su familia desde Santo Tomé , Corrientes, para establecerse en la capital misionera.

Una de sus hijas le había anotado para participar del sorteo, el año pasado. “Hace un año estoy esperando. Siempre mirábamos el programa y las entregas que realizaban. Ahora me tocó a mi, estoy muy contenta, no podría haberme comprado todo esto. Este programa me parece muy bueno porque hay gente que no tiene para comprar y lo necesita. Es por eso que tienen que seguir haciéndolo”, manifestó.

El premio le llegó en un momento especial, de proyectos, así que todo “me viene muy bien”. Acotó que “nunca gané nada. Conté a mis familiares y amigos y recibí muchas felicitaciones. Me merezco porque soy de buen corazón. Quiero disfrutar junto a mis hijos y mis nietos, más no puedo pedir en la vida”.

Fuente: Prensa IPLyC.