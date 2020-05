Alberto Fernández en Misiones: “Hay una buena oportunidad para replantear el país que queremos”

En el marco de su visita a la provincia, se firmaron numerosos acuerdos para la realización de obras de infraestructura vial y otras relacionadas a los programas federales “Argentina Construye” y en el “Argentina Construye Solidaria”.

Luego, y tras la visita a una muestra del funcionamiento de las Ferias Francas y los programas alimentarios, el presidente de la Nación Argentina encabezó una conferencia de prensa junto al mandatario provincial, al presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, al vicegobernador Carlos Arce, y funcionarios de ambos gabinetes.

Principales frases:

– Coronavirus en zona de frontera:

“Misiones tiene tránsito particular por la frontera con Brasil, y desde el primer día eso fue preocupación del gobernador. Tuvimos muchas dificultades al principio pero fuimos ordenando para mejorar los controles, sin embargo, sigue siendo una preocupación. Los misioneros pueden tener la tranquilidad de tener un gobernador muy atento al seguimiento de este tema, y de nosotros porque que seguimos trabajando codo a codo con todas las provincias”.

“Creo que con el problema fronterizo con Brasil estamos todos actuando correctamente, pero hace bien el gobernador en no dormirse con este tema”.

– Coparticipación Federal:

“Desde hace mucho tiempo Carlos Rovira me planteó el desequilibrio de la coparticipación, pero el tema es que Argentina tiene un serio problema económico y fiscal. Venimos subsidiando mucho a todo el país, a las provincias destinamos 120 mil millones de pesos para sortear problemas coyunturales, producto de una economía que se frena y una recaudación que baja, y este es un problema de todas las provincias y de la Nación también”.

– Fondos de emergencia

“Pymes y grandes empresas de todo el país recibieron fondos del ATP (programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), y en Misiones particularmente recibieron el beneficio 3.816 empresas y 40 mil trabajadores; además del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia)”.

– Replantear el modelo de país

“Estamos atentos a las necesidades de las provincias y vamos a seguir auxiliando, pero a futuro creo que hay una buena oportunidad para replantear el país que queremos. Hoy visité Formosa y vi que durante los 4 años del Gobierno anterior se paró una obra de 30 km para unir Formosa con la red del gasoducto troncal, y tampoco se entiende por qué Misiones no accede a ese servicio. Por eso tenemos que trabajar para redefinir el país que queremos construir”.

“Con esta situación quedaron al descubierto las peores miserias, y todo esto nos debe hacer pensar cuánto tiempo más resiste el país, más aun el norte, donde se genera mucha riqueza. Quedó a la vista una enorme injusticia”.

“Debemos pensar en el día después, pensar en la Argentina íntegra. Hay problemas estructurales para resolver, (Ricardo) Alfonsín advirtió durante su presidencia la migración de personas del norte hacia Buenos Aires, era mucha gente sin destino en su lugar de origen y buscaba futuro. Frente a eso cedió 8 puntos de coparticipación de Buenos Aires a otras provincias pero muchos años después vimos que esa migración siguió, mientras que los puntos de coparticipación cedidos no sirvieron para nada porque las provincias no contuvieron a su gente. Por eso creo que hay que sentirse y revisar las economías regionales. Misiones no es el caso de una provincia sin futuro, todo lo contrario, vengo de participar del acto de inauguración de una unidad de salud para inimputables que quisiera que sea modelo para todo el país”.

Recibimos al presidente de la Nación 🇦🇷 @alferdez junto a la primera dama Fabiola Yañez para la inauguración de unidad de salud para inimputables de la provincia de Misiones pic.twitter.com/Yca7a184Jz — Ricardo Wellbach (@RicardoWellbach) May 28, 2020

– Meritocracia u oportunidades

“Creo que en Argentina se terminó el tiempo de la meritocracia, porque no es verdad que se crece en la escala social con ese concepto, sino con la oportunidad. Nadie está contento viendo un norte pobre o una Patagonia abandonada. Hubo una generación de argentinos, la del ‘80, y otra que es la nuestra, que piense un país integrado, y eso exige solidaridad en lugar de individualismo”.

– Deuda externa

“El tema de la negociación de la deuda externa llevará el tiempo que necesite, porque es discutir un tema complejo con mucha incidencia a futuro, y discutimos la deuda con privados y con el FMI llevando adelanta la negociación cumpliendo un compromiso con la ciudadanía. Por eso, el problema es asumir un compromiso de pago sustentable, que atienda las necesidades de las provincias sin postergar a los argentinos, que ya están muy postergados. Ellos tienen un problema y nosotros otro, y tenemos que buscar un punto de acuerdo”.