Alberto Fernández: “Cuidamos los dólares porque no hay más”

El presidente de la Nación brindó una entrevista a la señal TN (del Grupo Clarín) y en ese marco habló sobre diversos temas de actualidad. Aseveró que “entraron 70 mil millones (de dólares) que se fueron por la otra ventanilla. Los dólares que quedan en el Banco Central los tenemos que usar para la producción”.

Además, destacó que cambiar la cultura de ahorro en dólares instalada en la Argentina no es fácil. “Por una declaración mía yo no vuelvo unimonetaria a la economía argentina”, señaló y fue más allá: “Hay que terminar con cierta cultura argentina que cree que hay una suerte de derecho humano a comprar dólares”.

“Los argentinos por la historia recurren al dólar, pero también es necesario entender que la economía macro no permite que los dólares se sigan usando en cuestiones que son muy válidas, pero hoy hay otras urgencias”, sostuvo también el presidente, que también volvió sobre la idea del “default virtual” que dejó la gestión de Mauricio Macri. Sobre ello, remarcó que no va a “firmar un acuerdo con el FMI para tres meses después no poder superar el primer test”.

“Queremos pagar, pero previamente queremos tener condiciones de pago”, aseveró y añadió: “Tenemos toda la vocación de pagar, pero también de no seguir tirando la economía para abajo. Para pagar, primero tenemos que producir para activar el consumo. Tenemos que ver cómo el cepo no se convierta en algo muy nocivo”.

En cuanto a la denominada Ley de Solidaridad que aprobó el Congreso en ambas cámaras, destacó que se trata de “una ley que tiende a ser solidaria con los que menos tienen”. Y remarcó: “A diferencia de otros ajustes, este no está pagado por los que menos tienen. Los que están en mejor situación con sus bienes personales en favor de los que menos tienen”

“Quiero ordenar las cuentas públicas, es el ABC de un buen gobierno”, dijo también, al tiempo que rebatió los argumentos que insisten con que el ajuste aprobado por el Parlamento castiga a los sectores menos beneficiados. “Se la han pasado hablando de la congelación de las jubilaciones y esto no es cierto. En diciembre todos los jubilados recibieron un aumento del 9 por ciento”, subrayó.

“El ajuste no lo pagan los que menos tienen, lo pagan otros, por eso quieren que nos disociemos. Hay intereses para disociarnos porque saben que unidos no nos ganan”

Sobre las retenciones señaló: “No quiero desalentar al campo. Los pequeños productores tendrán un sistema de reintegro. De la 125 yo aprendí. Dos veces no cometo el mismo error”.

También Fernández se refirió a la suspensión de la llamada “doctrina Chocobar” que impuso la exministra de Seguridad Patricia Bullrich para ponerle un paragüas legal a los asesinatos cometidos por policías. “La solución no es decirle a los policías ´dispará tranquilo´”, apuntó el jefe del Estado, quien agregó que “el caso Chocobar debería hacernos reflexionar. ¿Por qué una persona con tan poca formación porta un arma?”. Y redondeó: “Es inadmisible haber sacado un protocolo como el que se sacó”.

