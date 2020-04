Alberto Fernández apoya el impuesto para quienes entraron al blanqueo

Alberto Fernández analiza un impuesto extraordinario para los que entraron al último blanqueo de capitales que se realizó durante el gobierno de Mauricio Macri.

Así lo confirmó este domingo en una entrevista que le realizó en Olivos el periodista Horacio Verbitsky para su sitio el Cohete a la Luna.

“Es mucho más razonable pedirles un esfuerzo a ellos que a Carla Vizzotti (la secretaria de Acceso a la Salud), que gana 150 mil pesos y está todo el día en la calle viendo cómo combatir el coronavirus”, dijo Fernández. De este modo volvió a rechazar la baja de sueldos de funcionarios nacionales que reclama un sector de la sociedad y la oposición.

El proyecto al que hizo referencia Alberto, que debe ser sancionado por el Congreso, lo impulsa Máximo Kirchner. En la propuesta que el PJ hizo en octubre, antes del triunfo de Fernández, ya hablaban de un “impuesto extraordinario y con alícuota progresiva del 2% al 15% sobre las personas que adhirieron al Régimen de Exteriorización de Activos de 2016- 2017”.

También anunció que este lunes firmará un DNU designando a los intendentes como autoridad de aplicación de la ley de defensa de la competencia, para que puedan controlar el incremento de precios de alimentos en los pequeños comercios de cercanía.

En la entrevista reveló que también habló con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, para plantearle que no se puede tener tanta paciencia con los bancos, que no están permitiendo el acceso de las empresas a las líneas de crédito a tasa negativa que dispuso el gobierno. “No es que se le acaba la paciencia al presidente, se le acaba la paciencia a las empresas que no pueden pagar los sueldos”, dijo.

