Alberto Fernández adelantó que habrá ayuda para más monotributistas

“El balance del primer mes es positivo pero lejos estamos de cantar victoria”, dijo el presidente Alberto Fernández en una entrevista televisiva por el canal Telefé. Además, resaltó que “los que más necesitan van a tener la comida que necesitan y los que necesitan recursos también los van a tener”. El presidente anunció también que habrá medidas para los monotributistas de las categorías c y d, que se reunirá con un grupo de economistas “independientes” y de la oposición, y le respondió al gobierno chileno que criticó la cantidad de testeos que se realizan en nuestro país.

Luego, el mandatario agregó que “queremos que cuando todo esto termine las empresas estén de pie para recibir a sus trabajadores y allí va a estar el estado para ayudarlas. El estado tiene que hacer un enorme esfuerzo y estar más presente que nunca”. Con respecto al fin de la cuarentena indicó que “nadie tiene la fecha de cuando esto termina. Pero la ecuación no es cuánto estamos perdiendo cada uno de nosotros sino cuánto estamos ganando. Con la cuarentena ganamos salud y vidas”, afirmó el presidente y luego agregó que “si hubiésemos seguido con la cuenta inicial tendríamos 45 mil casos y más de mil muertos”.

Fernández expresó que mantuvo una reunión con el Ministro de Economía, Martín Guzmán y con el Secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz, “viendo los números” y señaló que cuando termine la cuarentena “obviamente nos preocupa y vamos a tener que poner muchos recursos del Estado, pero no podemos hacer que por volver a tener nuestras vidas habituales nos expongamos a que todo termine en un dolor de cabeza mayor y que todo el esfuerzo hecho se pierda en minutos”.

A su vez, contó que le pidió a Guzman tener una reunión con distintos economistas de la oposición y que quedaron en concretarlo. “Hablo mucho con economistas y Martín Guzmán también lo hace pero la discusión tiene que tener un común denominador mínimo porque hablar con los que dicen que el estado es un perjuicio es muy difícil”, apuntó.

Con respecto a los argentinos varados en el exterior, el mandatario indicó que “los seguiremos trayendo en la medida de nuestras posibilidades”. Pero que es complejo por varias cuestiones, en primer lugar remarcó que, por ejemplo, “en muchos países los aeropuertos están cerrados”, pero detalló que “en los últimos 28 días trajimos más de 200 mil personas”. Por otro lado, agregó que otra de sus preocupaciones con aquellos que traen de vuelta al país es que “tenemos que cuidar que los que entren no nos contaminen”. Además, señaló que “podemos ingresar la cantidad de gente que podemos controlar en términos sanitarios y eso es un operativo muy difícil para el estado”.

“Muchos me dicen que no vaya al Malbran o al hospital que están construyendo en La Matanza, pero la verdad es que me siento mal si no voy porque esa gente se está exponiendo realmente”, dijo respecto su visita al hospital público la semana pasada y agregó que él se encuentra bien de salud, que está durmiendo las horas necesarias y que “entre todos nos cuidamos”.

En relación a la respuesta del gobierno chileno a los números que expuso Fernández durante su última conferencia de prensa, el presidente argentino aclaró que “yo se que Chile tiene un testeo mayor al nuestro, pero nosotros tenemos un testeo promedio a lo que se testea en el mundo. Lo que no está en discusión es el número de muertos y a partir de comparar ese número con el de otros países podemos decir que nuestra política funciona”. “En Brasil tienen cinco veces la cantidad de habitantes de Argentina y Chile un tercio de nuestra población, lo cual demuestra que lo nuestro está funcionando”.

También aclaró sus dichos con respecto a la atribución que se hace de sus dichos acerca de que algunos empresarios tuvieron actitudes “miserables”. “Es un acto de miserabilidad tomar esa medida cuando estábamos pensando cómo llevar adelante la cuarentena. El objetivo era presionarnos”, denunció y luego agregó que “algún directivo de Techint me visitó y dije que no hay que discutir, no voy a hacer de esto un tema”, remarcó. Por último destacó que “no creo que los empresarios en argentina sean miserables, es más, estoy cansado de ver cómo los empresarios están ayudando a salir de esto”. Y dio el ejemplo de empresarios en Lanús y en General Rodríguez que colaboraron con la construcción de hospitales y preguntó “¿Como voy a creer que los empresarios son miserables?”. “Miserables hay de todo tipo como los que aumentan precios o los que se aprovechan de la situación para robar”.

Con respecto a los pacientes que necesitan atenderse con cardiólogos o dentistas, el presidente explicó que está dispuesto a analizar todos esos casos pero dijo que necesita que los especialistas lo ayuden a protocolizar el funcionamiento, porque de no ser así hay un riesgo mayor de que se junte mucha gente y eso sea peligroso.

En tanto a la actividad del Congreso, el mandatario indicó que “es un problema porque hay que poner a 257 personas en un recinto y es lo que pedimos que no se haga, pero que el congreso no está funcionando es relativo porque muchas comisiones funcionan de forma remota”. Sin embargo afirmó que “el Congreso va a tener que sesionar y tendremos que buscar el modo”.

En otro tramo de la entrevista, le consultaron acerca del posible impuesto que podría aplicarse a las grandes fortunas del país. Fernández remarcó que “es muy difícil pedirle al Estado todo lo que le piden que haga. Piden que bajemos los impuestos patronales, los impuestos a las pymes, pero ¿cómo pagamos todo eso?. Estamos esperando que lo resuelvan los diputados”. Y luego quiso resaltar que “me preocupa la cantidad de información falsa que circula. Lo hacen para impacientar a la gente y habría que ver ver quienes son los operadores de esas fake news porque no están ayudando a los argentinos”.

Fuente: Página 12