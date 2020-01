Agüero marcó su primer gol del año

Sergio Agüero anotó en la goleada de su equipo, Manchester City, sobre Port Vale, de la cuarta categoría inglesa, por 4-1 como local, por la ronda inicial de la FA Cup de Inglaterra.

El ex atacante de Independiente hizo su gol a los 42 minutos del primer tiempo y consiguió el primero del 2020. Además, en Manchester marcaron el ucraniano Oleksandr Zinchenko (20m. PT) y los ingleses Taylor Harwood-Bellis (13m. ST) y Philip Foben (29m. ST) y en Port Vale el gol fue del inglés Tom Pope (35m. PT).

Yet another #EmiratesFACup goal for @ManCity's Sergio Agüero 👑 pic.twitter.com/iGrD3FKnH7

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 4, 2020