Advierten jornada con lluvias y tormentas de variada intensidad

La Oficina de Prevención Ante Desastres Naturales (OPAD) informó que un área de mal tiempo afectará Misiones entre la mañana del lunes 29 y la tarde del martes 30 de junio causando lluvias y tormentas de variada intensidad.

En el periodo considerado y de acuerdo a los modelos de pronóstico, son altas las probabilidades que se registren momentos de lluvia intensa, caída aislada de granizo y de rayos. En consecuencia se emite esta Advertencia Naranja.

La mayor inestabilidad está prevista se desarrolle entre la tarde del lunes 29 y la mañana del martes 30. En todo el periodo los acumulados de precipitación se ubicarán entre 50 mm y 100 mm. La intensidad de los fenómenos disminuirá luego del mediodía del martes, con tendencia a mejorar.

La OPAD aconseja que ante el registro o inminencia de un temporal, lo mejor será permanecer en lugar seguro; no conducir o desplazarse por la vía pública; no arrojar basuras a la calle. No olvide de vaciar cualquier recipiente con agua que haya quedado después de la lluvia. Ante cualquier emergencia llame al 911.

Fuente: OPAD